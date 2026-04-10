بودن: لا يمكن لأي سياسي أجنبي الإعتقاد بأنه قادر على ابتزاز الجزائر

شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، خلال تجمع شعبي بالمشرية في ولاية النعامة، على أنه لا يمكن لأي سياسي أجنبي أن يعتقد أنه قادر على ابتزاز الجزائر.

وقال بودن، أن كل دول الاتحاد الأوروبي تعيش حراكًا دبلوماسيًا مع الجزائر. والمستعمر السابق يشعر أنه معزول، وقد أدرك أنه لن يتمكن من بناء علاقات مع الجزائر إلا على أساس مبدأ رابح-رابح والندية.

ومن جهة أخرى، كشف بودن، أن مشروع غار جبيلات سيوفر 9000 منصب عمل بولاية النعامة.

كما ثمن بودن، رقمنة قطاع الفلاحة، وقال أن تدقيق الإحصائيات والأرقام شرط أساسي لبناء استراتيجيات ناجعة وفعالة.

وتحدث بودن، عن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن جوهره تطوير الصناعات المنجمية.

كما تطرق الأمين العام، لمشروع بلاد الحدبة في بئر العاتر، قائلا أنه يملك ثالث احتياطي من الفوسفات في العالم، وسيتم إنجازه بنفس منهجية مشروع غار جبيلات.

وختم بالقول أن كل هذه المشاريع مهمة، لكنها لا تكفي، لأننا بحاجة إلى تنويع اقتصادنا واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا.

مشيرا إلى أن حزبه سيسعى لترك بصمتنه في العمل السياسي من خلال اختيار منتخبين أكفاء. وأن الأرندي لا يتردد بكل حرية وموضوعية ومسؤولية في انتقاد ما يجب انتقاده وتصويب ما يجب تصويبه.