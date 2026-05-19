بودن لتلاميذ “البيام”: أنتم أمل المستقبل وصُنّاع الغد

تقدم منذر بودن، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأصدق عبارات الدعم والتشجيع إلى جميع التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام”، متمنيًا لهم كامل التوفيق والسداد، وتحقيق نتائج مشرّفة تليق بالمجهودات الكبيرة التي بذلوها طوال السنة الدراسية.

وجاء في رسالة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بودن “أنتم أمل المستقبل وصُنّاع الغد. وبالعزيمة والإرادة يتحقق النجاح” مضيفا “نسأل الله أن يوفقكم، ويكلّل تعبكم بالنجاح، ويفرح عائلاتكم بنتائجكم المتميزة”.

طالع أيضا:

شهادة التعليم المتوسط: رئيس مجلس الأمة يتمنى التوفيق للمترشحين

وجه، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، تمنياته للتلاميذ الذين يجتازون امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2026.

وجاء في تغريدة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، زهاء 900 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط. خالص التمنيات لبناتنا وأبنائنا بالتوفيق والنجاح ومستقبل واعد ان شاء الله أنتم أمل الجزائر المنتصرة. ومستقبلها وكل الشكر للأسرة التربوية على مجهوداتها المقدرة.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور