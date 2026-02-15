بودن: مصمّمون على خدمة الوطن ولذلك نزلنا إلى المقاهي والأسواق والحقول لتلقي انشغالات المواطن

أكد منذر بودن، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب مصمّم على بلوغ وتحقيق وتوفير الآليات لخدمة الوطن، ولذلك نزل بقيادته وإطاراته إلى المقاهي والأسواق وحقول الفلاحين للاستماع لانشغالات المواطن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام لـ “الأرندي” في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب.

وقال بودن، بخصوص قانون الأحزاب السياسية إنه كان حاضرا اليوم صباحاً في آخر الروتوشات على مستوى البرلمان”. مؤكدا أن “رؤيتنا كانت هي الخروج من نمطية الخطاب داخل القاعات المغلقة كآلية وحيدة، فنزلنا إلى المقاهي والأسواق وحقول الفلاحين وغيرهم وتلقينا انشغالاتهم وطموحاتهم”.

وتابع: “هناك بعض الأشخاص يريدون تعقيدنا واتهامنا بالتملق، لكننا نقول نحن جزائريون وهذا الحاكم جزائري اختارته الإرادة السياسية والشعب”. مشيرًا إلى أن “الإرادة الشعبية الفاصل فيها هو الصندوق وليست مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعرّج بودن في كلمته إلى شجاعة الحزب قائلاً: “كانت لدينا الشجاعة لمخاطبة شباب كانوا بالأمس في الحراك يشتمون الأرندي واليوم هم معنا في القيادة”. معبّرًا عغن فخره “لأن التجمع الوطني الديمقراطي الذي نحلم به يسع الجميع ولا أحد يستطيع أن يحتكر النضال ولو كان الأمين العام”.

وأوضح المتحدث ذاته بأن “الحزب مصمم على بلوغ وتحقيق وتوفير الآليات لخدمة الوطن وذلك عن طريق المجالس المنتخبة، ونحن مستمرون في دعم الرئيس خلال الثلاث سنوات ونصف المتبقية له”.

وختم حديثه بالتأكيد على أن “الرئيس سيترك المجال لمن يأتي بعده بعد ثلاث سنوات ونصف.. ومدير ديوان الرئاسة أكد ذلك في لقائه مع الأحزاب وشدد على أنه ليس هناك مجال لتمديد العهدات”.