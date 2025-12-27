بودن من خنشلة.. “الجزائر ستكون أفضل بتظافر جهود أبنائها “

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني منذر بودن، اليوم السبت أن مشروع قانون تجريم الاستعمار جاء كرد فعل على بعض الأفكار الكولونيالية التي يحن أصحابها إلى الماضي.

وإعتبر بودن من ولاية خنشلة أن مشروع قانون تجريم الاستعمار وفاءاً لحقيقة تاريخيّة.

وفي كلمة ألقاها في تجمع شعبي نشطه بخنشلة قال بودن ان الرئيس تبون وضع الوفاء للذاكرة على أدراج مكتبه والعملية الأولى هي استرجاع جماجم الشهداء من فرنسا.

وأضاف بودن أن الرئيس تبون جاء ليعبر عن نبض الشعب الجزائري وكذلكم هم النواب جاؤوا لرد الاعتبار للذاكرة الوطنية.

وبالمناسبة حيا الأمين العام للأرندي نواب المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسهم الرئيس بوغالي على شجاعتهم لتبني هذا المشروع.

ودعا بودن الشباب لإعطاء أهمية للانخراط في الشأن العام والعمل السياسي. وقال بهذا الخصوص “كي نكون أنا ماشي قادر نصنع على الأقل نخير وننتخب لي يقدر يصنع ويمثلني احسن تمثيل ”

كما ووجه بودن رسالة للذين يسوقون من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بأن الجزائر ليست بخير ، وقال:”الجزائر ستكون أفضل بتظافر جهود أبنائها”.. و”الجزائر مازالت تحتاج أبناءها وشبابها” .