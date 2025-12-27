بودن: نحن مصطفون خلف الرئيس تبون في مساعيه لجعل الجزائر دولة قوية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، وقوف حزبه خلف رئيس الجمهورية عبد المجيد في مساعيه لجعل الجزائر دولة قوية لا تخضع للابتزاز.

وقال بودن خلال التجمع الشعبي الذي نشطه اليوم بولاية خنشلة “نحن مصطفون خلف الرئيس تبون في مساعيه. لجعل الجزائر دولة قوية لا تخضع للابتزاز، وتؤمن بحسن الجوار والندية في العلاقات الدولية”.

وبخصوص دول الساحل، فأكد بودن ، أن هذه الأخيرة أدركت أخطاءها وتيقنت أن الجزائر أفضل حليف وصديق لها في المنطقة. بعيدًا عن الأطماع الخارجية.

وفي سياق مغاير، تطرق الأمين العام للأرندي لموضوع التنمية المحلية في ولاية خنشلة، أين أكد أن عقد أول مجلس وزراء. خارج العاصمة والذي تم على مستوى خنشلة، ببرنامج تنموي خاص سمح بالنهوض بالولاية ودفع عجلة التنمية.

من جهة أخرى، أشار منذر بودن أن مطالب المواطن الخنشلي مشروعة بالمزيد من التنمية. مضيفا أن خنشلة تستحق الأفضل، كما دعا كل المواطنين إلى نفض الغبار -حسب تعبيره-. عن الولاية لأن الشعب الخنشلي بطل وقادر على تغيير واقعه وصناعة مستقبله.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور