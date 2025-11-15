إعــــلانات
بودن: نطالب بفتح تحقيق في الحرائق المتزامنة التي اندلعت مؤخراً

طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، بفتح تحقيق في الحرائق المتزامنة التي اندلعت مؤخرًا عبر عدة ولايات من الوطن والتي خلّفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية التي تزخر بها الجزائر.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال تجمع شعبي نظّمه بولاية بني عباس، طالب بودن. بفتح تحقيق في الحرائق المتزامنة التي اندلعت مؤخرًا. مشيرا أن الهدف من فتح هذا التحقيق هو كشف ملابساتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي وصفها بالخطيرة.

