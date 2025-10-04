بودن: نقول للخونة.. الشعب الجزائري أصله واضح

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، أن الشعب الجزائري أصله معروف وواضح ولا يمكنه خيانة الجزائر.

وفي تجمع شعبي نظمه الأمين العام للأرندي بولاية الشلف، قال أن الجزائر ستكون البلد الأكثر استهدافا لضربه في وحدته وأمنه. لكن هذا التهديد سيجعل أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء يعملون في اتجاه واحد من أجل ضمان استقرار ووحدة هذا الوطن.

وواصل منذر بودن كلمته قائلا أستذكر تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “لا نخاف من أعداء الخارج لأنهم معلنون أمامنا. وعندنا أجهزة قوية هي لهم بالمرصاد أحيانا الخوف يكون من خائن الدار”.

واستطرد بالقول خونة الداخل الذين يخونون ثقة الشعب وأمانة الشهداء والمجاهدين نقول لهم أن الشعب الجزائري أصله واضح. لأن الشعب الجزائري رضع من الحرية والمقاومة والشجاعة ولا يمكن لعناصر تعد على أصابع اليد الواحدة. أن تجعل من الجزائر منقسمة، الجزائر تحطاط من هؤلاء لكن كل هذه الجهود لن تكون لها الا نتيجة واحدة وهي جزائر واحدة موحدة مستقرة مطمئنة تتطور.

