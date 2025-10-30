بودن يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الخميس، إيليزابيث مور أوبن، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مرفوقةً بوفد من السفارة، بالمقر الوطني للحزب، حيث حضر اللقاء عن الحزب أعضاء من المكتب الوطني ومستشاري الأمين العام.

وتناول الطرفان عدة مواضيع تخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وواشنطن وسبل تطويرها في شتى الميادين. لا سيما منها الاقتصادية والتجارية.

وفي الشأن ذاته، أعربت سعادة السفيرة عن استعداد بلادها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جهته، أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بعراقة العلاقات بين البلدين وعمقها التاريخي. معرّجًا على مواقف الدولة الجزائرية والحزب تجاه القضايا العادلة المستمدة من عمق الشعب الجزائري. مؤكدا على ضرورة مواصلة الحوار للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى يليق بمقام صداقتهما التاريخية.