بودن يبحث مع وفد الحزب الشيوعي الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية

استقبل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، وفداً عن الحزب الشيوعي الصيني يقوده جين شين، نائب وزير العلاقات الدولية، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر دونغ قوانغلي، وإطارات من دائرة الشؤون الخارجية.

وشكّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بالصين، والتي تستند إلى رصيد نضالي مشترك ومواقف متبادلة، من أبرزها الدعم الذي قدمته الجزائر لعودة الصين إلى مقعدها في منظمة الأمم المتحدة سنة 1971.

ودعا بودن إلى الارتقاء بالتعاون بين الحزبين من خلال إبرام اتفاقية عمل ثنائية، تسمح بتكثيف تبادل الخبرات والزيارات، لاسيما لفائدة الشباب والمرأة، بما يعزز بناء شراكة حزبية مستدامة. كما اقترح تنظيم مؤتمر مشترك بالجزائر حول العلاقات الصينية الإفريقية، بمشاركة دول عربية وإفريقية.

وأكد المتحدث أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو مقبل على استحقاقات تشريعية، يواصل دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع التمسك بثوابته الوطنية وتعزيز استقرار البلاد.

كما شدد على أهمية تكثيف التنسيق بين الجزائر والصين في المحافل الدولية، في ظل التحولات والأزمات العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة احترام القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية.

من جهته، أشاد الوفد الصيني بعمق العلاقات الثنائية ومواقف الجزائر الداعمة للقضايا العادلة، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة. إلى جانب دعم التبادل في مجالات الشباب والإعلام ومراكز التفكير.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق. والتعاون لمواجهة التحديات الدولية، بما يخدم مصالح الشعبين الجزائري والصيني. ويساهم في دعم الأمن والاستقرار العالميين.