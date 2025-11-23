بودن يجدد من الكونغو التزام الجزائر بدعم الحوار البرلماني متعدد الأطراف

عقد منذر بودن رئيس الوفد البرلماني المشارك في الدورة الـ 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر الـ 47 لرؤساء البرلمانات الوطنية، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السبت، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، لقاءً مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة والأربعين لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وأوضح منذر بودن عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن هذا الاجتماع جاء في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين البرلمان الجزائري. والاتحاد البرلماني الدولي، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون القائمة وسُبل توسيعها، لاسيما في الجوانب المتعلقة بترقية المؤهلات البرلمانية. ودعم الممارسات التشريعية الحديثة، وتعزيز مشاركة البرلمانات الإفريقية في المبادرات الدولية الرامية إلى ترقية السلم والتنمية.

وبالمناسبة، جدّد منذر بودن التزام الجزائر بدعم الحوار البرلماني متعدد الأطراف، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الحضور الإفريقي داخل المؤسسات البرلمانية الدولية.

