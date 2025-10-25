بودن يدعو إلى تقوية الجزائر لتستمر في دعم المظلومين

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، إلى التركيز أكثر في تقوية الجزائر، حتى تستمر في أن تكون صوت المظلومين.

وأكد بودن، في تجمع شعبي له اليوم السبت، بمستغانم، أنه لا يوجد أي دولة أو شعب دعّم القضية الفلسطينية مثل الشعب الجزائري.

وأضاف ذات المسؤول، أن تضامن الشعب الجزائري مع فلسطين ومع كل القضايا العادلة في العالم، هو بكل فخر تضامن لم تصله حتى دول وشعوب الطوق الفلسطيني.

وذكّر بودن، أن الجزائر، استغلت عضويتها في مجلس الأمن، لتركز كل جهودها في تجاه دعم القضية الفلسطينية. وإيصال صوت غزة، وتمكنت من إرباك أعضاء مجلس الأمن.

وهنا، دعا بودن، إلى التفكير أيضا في الجزائر، وتقوية اقتصادها وجيشها، لتتمكن من الاستمرار في أن تكون صوت المظلومين.

وأضاف بودن بالقول: “لايجب أن نفرط في مصالح بلادنا.. الجزائر التي كانت صوت المقهورين، يجب أن تكون قوة القادرين”.

ومن جهة أخرى، لفت منذر بودن، إلى أن هناك العديد من المغالطات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحبط الآمال. وتحجب الإنجازات التي تحققها الحكومة والدولة الجزائرية.