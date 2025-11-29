بودن يدعو للتوافق على مشروع وطني لبناء جزائر قوية

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، للمّ الشمل، وللتوافق على مشروع وطني ومجتمعي يجمع كل الإرادات الصادقة لبناء جزائر قوية، عادلة، ومتماسكة.

وأكد بودن، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه في ولاية الوادي اليوم السبت، إنّ الحوار الوطني هو المسار الذي يجب أن نلتف حوله جميعاً. دون إقصاء، ودون حسابات ضيقة، حتى نرسم معاً معالم مستقبل الجزائر التي نحلم بها.

وأضاف بودن، أن اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى كلمة موحّدة، وإرادة مشتركة، ووعي جماعي بأن قوة الوطن تبدأ من وحدة أبنائه.

كما عبّر الأمين العام عن تقديره الكبير لسكان الوادي على حفاوة الاستقبال وصدق الانتماء. مؤكداً على مواصلة العمل الميداني والاستماع لانشغالات المواطنين عبر كل ولايات الوطن.