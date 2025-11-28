بودن يزور موقع معركة هود شيكه بالوادي

قام الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، صباح اليوم الجمعة، بزيارة موقع معركة هود شيكه الخالدة بالقرية الجديدة ببلدية سيدي عون في الوادي.

ووقف بودن، للترحم على أرواح الشهداء، وذلك بحضور الأمين الولائي، فارس بله باسي.

كما استمع الأمين العام إلى عرض قدمه أبناء المنطقة حول بطولات المجاهدين والشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل استقلال الجزائر.

مؤكدين حرصهم على المحافظة على ذاكرة المعركة وصون تاريخها للأجيال القادمة.

كما قام بودن، بزيارة المزارع النموذجية، ببلدية المقرن، التي تمتاز بمحاصيل نوعية في مختلف أنواع الخضر، ما يجعلها قطبًا فلاحياً واعدًا في المنطقة.

وخلال هذه الزيارة، وقف الأمين العام، على واقع النشاط الفلاحي. حيث استمع لانشغالات الفلاحين واطلع على أبرز العراقيل التي تكبح مجهودات فلاحي ولاية الوادي.

وأكد الأمين العام حرصه على تجنيد كل برلمانيي الحزب من أجل مرافقة الفلاحين ودعم هذا القطاع الحيوي. بما يعزز الإنتاج الوطني ويساهم في تطوير المنظومة الفلاحية بالمنطقة.

وتعكس هذه الزيارة، اهتمام الحزب بالاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات الفلاحية الرائدة.