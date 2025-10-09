بودن يستقبل سفيرة سلوفينيا كرامبورغر منداك

استقبل، اليوم الخميس، الأمين العام للحزب منذر بودن سعادة سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك .

واستعرض الطرفان مجمل المواضيع ذات العلاقة بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية سلوفينيا وسبل تعزيزها. خاصة في ظل الديناميكية المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية بفعل زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر ماي الماضي إلى ليوبليانا. وما تلاها من زيارات لمسؤولين سلوفينيين إلى الجزائر، والمباحثات التي تعقد لتجسيد الاتفاقيات الموقعة بين قادة البلدين.

كما أكد الطرفان على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الجزائر. لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة والصناعات الصيدلانيّة وفق مبدأ رابح رابح.

كما ثمن الأمين العام وسفيرة سلوفينيا لدى الجزائر المباحثات الجارية بين الحكومتين حول إمكانية فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وسلوفينيا. للمساهمة في الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين البلدين. وإمكانية فتح خط جوي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الاشخاص ورجال الأعمال. نظراً للمكانة الاستراتيجية الهامة لدولة سلوفينيا في أروبا باعتبارها بوابة أوروبا الشرقية.

سفيرة سلوفينيا لدى الجزائر أشادت كثيراً بالإمكانات الاقتصادية والسياحية الهائلة التي تملكها الجزائر والفرص الاستثمارية الواعدة فيها. مثمنة التسهيلات التي تقدمها القطاعات الحكومية في الجزائر للمستثمرين السلوفينيين.

كما كان اللقاء فرصة تناول فيها الجانبان المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حيث أكدت سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر “منداك” تقاسم نفس الرؤى مع الجزائر حول قضية الصحراء الغربية. ودعم سلوفينيا التام لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء الغربية ستيفان ديميستورا لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. مؤكدة موقف بلادها الداعم لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. ومنطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لحرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.