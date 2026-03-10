بودن يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر

استقبل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية الكندية وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد الطرفان بالمستوى الجيد الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين. مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة. حيث سُجّل تقارب في المواقف إزاء عدة ملفات ذات اهتمام مشترك.