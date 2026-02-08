بودن يستقبل سفير جمهورية كوبا لدى الحزائر

استقبل منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، اليوم الأحد، سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، هكتور إغارزا كابريرا. بحضور شكيب بن حفري، مستشار الأمين العام المكلف بالشؤون الخارجية.

واستعرض الطرفان - خلال هذا اللقاء – مختلف المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، من خلال استغلال الفرص التي تتيحها الشراكة الثنائية في عدة مجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مبادئ التعاون والتضامن بين الجزائر وكوبا.