بودن يستقبل عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبندشتاغ الألماني

استقبل منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبندشتاغ الألماني Tobias BACHERLE وسفيرة جمهورية ألمانيا الفيديراليّة لدى الجزائر Elisabeth WOLBERS .

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات التي تجمع البلدين وأكدا أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التعاون الثنائي وجددا الحرص على استمرار الحوار والتواصل بشكل دائم خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

ولدى التطرق إلى الملفات الدولية، أكد بودن التزام الجزائر الثابت بالعمل من أجل إحلال السلام وتعزيز التنمية في الدول الإفريقية موضحا في هذا المقام، الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة الساحل والتي أثبت الوضع فيها صحة مقاربتها.

ومن جهته، نوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبندشتاغ الألماني Tobias BACHERLE بحفاوة الاستقبال وأثنى على المستوى الذي بلغته علاقات الصداقة بين البلدين.

وجرى اللقاء بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر– الصحراء الغربية” تيسوح ميلود والنائب محمد هاني.