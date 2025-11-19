بودن يستقبل من طرف رئيس مجلس الشيوخ الكونغولي

استقبل منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة كينشاسا، من قبل ساما لوكوندي نيانجي جان ميشال، رئيس مجلس الشيوخ الكونغولي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد شكّل اللقاء سانحة لـ ساما لوكوندي، ليذكّر بلقائه الوفد البرلماني الجزائري المشارك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بجنيف الشهر الماضي. وقد عبر، بالمناسبة، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والودية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بينهما.

ومن جانبه، شكر بودن، رئيسَ مجلس الشيوخ على نجاح الكونغو الديمقراطية في تنظيم الدورة الـ 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والمؤتمر الـ 47 لرؤساء البرلمانات الوطنية، كما هنأها على انتخابها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.

واستعرض بودن، مستوى العلاقات بين البلدين ومسارها الذي ما فتئ يتطور، مؤكدًا ضرورة انخراط البرلمانيين للعمل بشكل مشترك من أجل تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة.

وأتاح هذا اللقاء الفرصة لـ بودن، ليشير إلى عديد المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتعزيز عمقها الإفريقي. مبرزا مدى مساهمة آثارها الإيجابية في خدمة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.