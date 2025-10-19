بودن يشارك بأشغال الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة الجيوسياسية العربية بجنيف

شارك نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، أمس بجنيف، في أشغال الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة الجيوسياسية العربية. و المجموعة الإفريقية بالإتحاد البرلماني الدولي.

و كان بودن في الأشغال التي تمت قبيل إفتتاح الجمعية 151 للإتحاد البرلماني الدولي، رفقة وفد غرفتي البرلمان. برئاسة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة.

كما شارك الأمين العام للأرندي، بصفته نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عضو المجموعة الاستشارية. رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي.

