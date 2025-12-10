بودن يشكر أهل تمنراست

توجه منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني، باسمى بعبارات الشكر والامتنان لكل سكان تمنراست، وهذا بعد الزيارة التي قاتده للولاية وتخللتها ورشات تكوينية، ولقاءات جوارية مع الساكنة الولاية.

ونشط بودن تجمع شعبي حاشد جسّد عمق التلاحم والثقة المتبادلة بين المناضلين والمواطنين. كما شهدت الزيارة عقد اجتماع المكتب الوطني لأول مرة خارج العاصمة، بولاية تمنراست، في خطوة تعكس الانفتاح. على كل ولايات الوطن وتعزيز العمل المؤسساتي الميداني.

وجاء في منشور للأمين العام لحزب التجمع الوطني، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “شكراً لأخي بوجمعة زناني (حمة). شكراً لعائلة الأرندي الكبيرة، وشكراً لأهلنا في تمنراست… أرض الأصالة والعراقة”.

وأضاف “تمنراست ليست مدينة فقط، بل روح تسكن القلب، وذاكرة تُلهم، وهوية تتجسد في تنوعها الثقافي والإنساني. هي الكرم المتجذر في وجوه أهلها، والصدق المنقوش في تفاصيل حياتها اليومية، وهي الجبال الشامخة التي تُعلّم الصبر. والصحراء المترامية التي تفيض بالسكينة والجمال، في تمنراست، يلتقي الإنسان بأخيه الإنسان قبل أن يلتقي بهويته”.

وواصل بودن “وتعلو قيم التلاحم فوق كل اختلاف، وتبقى المحبة اللغة الجامعة بين الجميع، دمتم أوفياء لهذا الوطن. ودامت تمنراست منارة للعيش المشترك، وموطناً للسلام والكرامة”.

