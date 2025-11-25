بودن يعزي في وفاة الفنانة القديرة بيونة

تقدم منذر بودن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، لأسرة الفقيدة الفنانة القديرة باية بوزار، المعروفة بـ “بيونة”، التي انتقلت إلى رحمة اليوم الثلاثاء.

في نص تعزية منذر بودن “ببالغ الحزن والأسى، تلقّى التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة الفنانة القديرة باية بوزار، المعروفة ببيونة. إحدى أبرز الوجوه الفنية في الجزائر، والتي تركت بصمتها الخالدة في الدراما والكوميديا وقدّمت الكثير للساحة الثقافية والفنية الوطنية”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم منذر بودن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كل مناضلات ومناضلي الحزب. بأحرّ عبارات وجاء التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وإلى الوسط الفني الجزائري. راجين من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور