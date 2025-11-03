بودن يعزي في وفاة عضو المجلس الوطني للأرندي الطيب زيتوني

تقدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني.

وجاء في تعزية الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “شاء المولى عز وجل أن يرحل عنا اليوم إلى دار البقاء وزير المجاهدين الأسبق. عضو المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الراحل الطيب زيتوني”.

وتقدّم منذر بودن، باسمه الخاص ونيابة عن الإطارات والمناضلين، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد. راجيًا من المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

