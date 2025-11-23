بودن يقود بـ كينشاسا مباحثات جزائرية–زيمبابوية لتقوية الشراكة

عقد الوفد البرلماني الجزائري، بقيادة منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس السبت 22 نوفمبر 2025، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، لقاءً ثنائياً مع وفد جمهورية زيمبابوي.

وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 84 للجنة التنفيذية والمؤتمر السابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على تنسيق المواقف بين وفدي البلدين، في ظل ما يجمع الجزائر وزيمبابوي من روابط تاريخية ونضالية راسخة. كما شددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

وأعرب الوفدان عن استعدادهما للمضي قدماً في تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية ويدعم مسارات التكامل والتقارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.