بودن يقوم بجولة سياحية بمدينة القل في سكيكدة

قام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الجمعة، بجولة سياحية واستطلاعية بعدة مناطق بمدينة القل بولاية سكيكدة.

وحسب ما نشره بودن، على صفحته بفايسبوك، فقد زار كل من مناطق الشرايع، وتامانار وبوقارون، رفقة عدد من مناضلي الحزب.

وتندرج هذه الجولة في إطار الوقوف على المؤهلات السياحية التي تزخر بها المنطقة.

كما إلتقى الأمين العام للأرندي، بالمناضلين والمواطنين في نشاط جواري بوسط مدينة القل.