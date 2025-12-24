بودن ينشط تجمعات شعبية بخنشلة السبت

سينشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، تجمعات شعبية يوم السبت المقبل.

وحسب بيان للحزب، ينشط بودن، السبت، تجمع شعبي دار الثقافة - بلدية خنشلة، على الساعة العاشرة صباحا. وتجمع شعبي ببلدية المحمل على مستوى القاعة متعددة الرياضات في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما سيعقد الأمين العام للحزب تجمعا شعبيا آخرا على الساعة الخامسة ببلدية أولاد رشاش.

