بودن يُشرف على إجتماع المجلس الولائي الموسّع ببشار

أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الجمعة، على اجتماع المجلس الولائي الموسّع لولاية بشار، وذلك بمقر المكتب الولائي.

أين تمّ التطرق لعدد من الملفات التنظيمية والسياسية الهامة، إلى جانب الاستماع لانشغالات المناضلين وتقديم توجيهات بخصوص المرحلة المقبلة.

وشكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق بين الهياكل الحزبية محليًا ودعم الجهود الرامية إلى تكثيف العمل الجواري.

كما دعا الأمين العام إلى ضرورة رفع وتيرة النشاطات والتحضيرات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. مع التركيز على التكوين السياسي والاقتراب أكثر من المواطنين.

للتذكير، سيشرف الأمين العام اليوم أيضا على الدورة التكوينية لولايات الجنوب الغربي، بولاية بني عباس. كما سينشط تجمعا شعبيا، في الولاية نفسها، يوم غد السبت.