بودن يُشرف على اجتماع لجنة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر

أشرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم الثلاثاء، بالمقر الوطني بالعاصمة، على اجتماع لجنة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر.

وحسب بيان نشره الأمين العام للحزب على صفحته بفايسبوك، حضر الاجتماع أعضاء المكتب الوطني عباس بوعمامة. ومحمد طويل، ومصطفى ناصي، وعبد الرحمان قنشوبة، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة. والمفتش العام للحزب محمد شنوف.

كما شارك في الاجتماع قيادات ممثلة لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.

وتناول اللقاء مناقشة مقترحات تتعلق بمشروع التعديل التقني للدستور ومشروع القانون العضوي للانتخابات. بهدف إثراء النصين وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الممارسة السياسية الرشيدة.