بودن يُشرف على اجتماع مع نواب الأرندي لمناقشة مشروع قانون المالية 2026

أشرف منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، على اجتماع مع أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان بغرفتيه، لمناقشة أهم مضامين مشروع قانون المالية 2026.

وذلك عشية انطلاق أشغال المناقشات العامة لنواب الشعب غداً الاثنين للمشروع.

اللقاء الذي تم بالمقر الوطني للحزب بين عكنون، وحضره الأمين العام للحزب منذر بودن، أطّره عدد من الخبراء المختصين في المالية.

وأسدى الأمين العام للحزب توجيهات لنواب الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بالمساهمة بقوة في إثراء مشروع قانون المالية 2026، والتصويت عليه، نظير ما تضمّنه من مكاسب اقتصادية واجتماعية مهمة تصب في مجملها في خانة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقات الهشة.

للإشارة، حضر اللقاء، إلى جانب الأمين العام وأعضاء من المكتب الوطني ونواب الحزب في البرلمان وخبراء، السادة: محمد طويل، عضو المكتب الوطني، مسؤول الاتصال البرلماني.

تومي عبد الغني، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني.

عبد الرؤوف غانم، عضو مجلس الأمة نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة.