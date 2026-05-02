بودن يُعلن ترشحه عن الدائرة الانتخابية لميلة

أعلن اليوم السبت، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، عن ترشحه عن الدائرة الانتخابية لميلة، تحسبا للانتخابات التشريعية التي ستجرى 02 جويلية المقبل.

وفي كلمة ألقاها بودن، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بولاية سطيف، أعلن عن ترشحه عن الدائرة الانتخابية لميلة. حيث أكد أنه سيكون دائمًا عند حسن ظن المواطنين الذين منحوه ثقتهم، مبرزا أنه سيعمل على تمثيلهم بكل مسؤولية والتزام.

وواصل بودن كلمته قائلا : “لا يمكن أن نسعى لأن نكون الشريك الرئيسي الأول لرئيس الجمهورية. المعروف بمحاربته لكل أشكال الفساد، ونحن لا نضع أنفسنا إلا في خانة الالتزام الصارم بالقانون ومحاربة كل الانحرافات.”

وبخصوص إعانات الدولة، أكد بودن أن الحزب لم يستفد منها ويعتمد جزئيًا على المساهمات والاشتراكات القانونية. للمناضلين، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى الوصول إلى مستوى الاستقلالية المالية في التمويل والتسيير.

