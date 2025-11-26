بودن يُنشط تجمعاً شعبياً بالوادي السبت

يُشرف منذر بودن، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على تجمع شعبي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بولاية الوادي، يوم السبت المقبل، في إطار الدورة التكوينية الخاصة بولايات الجنوب الشرقي.

كما سيقوم بودن بزيارة ميدانية في إطار العمل الجواري، أين سيلتقي بالمواطنين والمناضلين أمام مقر بلدية دوار الماء الحدودية. يوم غد الخميس على الساعة الرابعة مساءً.

