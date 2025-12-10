بودن يُنشط تجمعين شعبيين في البويرة وبجاية غدا الخميس

يُنشّط منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم غد الخميس، تجمعين شعبيين هامين في ولايتي البويرة وبجاية، وذلك في إطار العمل الجواري والتواصل المباشر مع المواطنين.

ومن المقرر أن ينشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تجمعا شعبيا بداية من الساعة 10:00 صباحاً، ببلدية مشدالة. على مستوى قاعة بوكريف صالح، في ولاية البويرة.

وبخصوص التجمع الشعبي الثاني، فسينشطه بودن ببلدية أقبو على مستوى دار الشباب عبد الرحمان فارس، بولاية بجاية. بداية من الساعة الساعة 14:00 زوالا.ً

