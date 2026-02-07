بودن: منجم الحديد كان حلم كل رؤساء الجزائر والأجيال المتعاقبة

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي خلال زيارته لولاية تندوف “كنا نسمع عن احتياطات منجم الحديد فقط اليوم اصبح حقيقة”.

وصرح بودن أن ولاية تندوف على رأس الأولويات الوطنية خاصة بعد تحقيق الحلم، كما أن منجم الحديد كان حلم كل رؤساء الجزائر والأجيال المتعاقبة.

وتابع بودن في السياق ذاته أن كل العالم يشيد بإنجاز السكة الحديدية على مسافة 950 كلم .

وأضاف بودن أن السكة الحديدية ستحدث الفارق وتعمل على إعمار كل المناطق التي تمر بها ولكم في تجارب عالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية .

كما أن تندوف ستكون قطب عمراني حقيقي ولن تكون فقط محطة بل عاصمة من عواصم المطارات الجزائرية التي ستستضيف احد اكبر المطارات. يضيف بودن.

وأشار بودن إلى أن منجم غارا جبيلات لن يكون الأخير بل سيكون خير كبير معه لان المنطقة تتوفر على كنوز من المعادن والاحتياطات ستكفي الأجيال القادمة .

وبخصوص تكلفة الانتاج قال بودن “تنقلنا ميدانيا اليوم وعرفنا ان تكلفة الإنتاج هي الأقل في العالم ونسبة الحديد موجودة نسبة مهمة جدا “.. المنجم تبلغ مساحته 40 الف هكتار موزعة على ثلاثة مناطق وعملية الاستغلال سهلة لأن خام الحديد موجود سطحيا.