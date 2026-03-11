بودن من وهران: سنمنح المرأة الكفء مكانة في القوائم الانتخابية المقبلة

أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، يوم الأربعاء بوهران، على ندوة فكرية بعنوان “دور المرأة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة، المكتسبات والتحديات”، نظمها الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأبرز بودن، في كلمة له بالمناسبة، أن حزبه “سيتيح الفرصة للمرأة من ذوي الكفاءات لتكون في القوائم الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة”. منوها بـ”المكانة التي تحظى بها المرأة الجزائرية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها، وأسهمت بفاعلية في خدمة الوطن وترقية المجتمع”.

وأشار إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يعمل على “تعزيز التمكين السياسي للمرأة من خلال منحها دورا فاعلا في المجالس المنتخبة ودعم مكانة المرأة وتعزيز حقوقها من خلال ترقية حضورها في مؤسسات الدولة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وفتح آفاق أوسع أمامها للمساهمة في مسار التنمية الوطنية”.

كما دعا الأمين العام لـ”الأرندي”، في ختام كلمته، إلى “توحيد الصفوف والعمل المشترك بين جميع الكفاءات الوطنية لمواصلة مسار التنمية الوطنية والالتفاف حول الجزائر لمواجهة التحديات”.