بودواو.. توقيف 12 حراقا والإيقاع بـ 8 منظمين لرحلات الهجرة غير الشرعية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري من تفكيك شبكة إجرامية مختصة بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية وتعريض حياتهم للخطر.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية مفادها عزم مجموعة من الشباب على الهجرة الغير شرعية عبر البحر إنطلاقا من شاطئ مويلحة على الفور تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع فرقة الأمن و التحري الثالثة للدرك الوطني بخروبة أين تم تطويق ومداهمة المكان.

وأوضح بيان ذات السلك النظامي، بأن العملية أسفرت عن توقيف 12 شخص كانوا بصدد الهجرة الغير شرعية، كما تم توقيف 08 أشخاص يقومون بتنظيم وتمويل ونقل المهاجرين مع حجز:

– ثلاثة قوارب كانت مهيئة للهجرة

– ثلاثة سترات نجدة

– مبلغ مالي يقدر بـــــــ 199 مليون سنتيم

– هواتف نقالة

– أسلحة بيضاء

– سيارتين سياحيتين تستعملان في نقل المهاجرين الغير شرعيين إلى مكان إنطلاق الرحلة