بودو موري: “سنلعب كامل حظوظنا ضد اتحاد العاصمة”

أكد مدرب فريق أتليتيك جوليبا المالي، بودو موري، عزمه رفقة لاعبيه، على لعب كامل حظوظهم في مباراة الغد ضد اتحاد العاصمة، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح المدرب موري، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “مباراة الغد يمكن أن تكون “الديكليك” بالنسبة لفريقنا”.

كما أضاف: “لاعبينا متعودون على ضغط الأنصار، لذا لا أعتقد أنه في مباراة الغد، سيأثر عليهم ضغط أنصار المنافس”.

وتابع مدرب جوليبا المالي، بودو موري: “لدينا أمل كبير، وسنلعب كامل حظوظنا، ضد اتحاد العاصمة”.