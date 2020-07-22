بوديبة.. التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من كورونا مرهون بفتح مناصب جديدة في أسلاك التدريس

دعا الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، إلى فتح مناصب جديدة مالية في قطاع التربية.

وأوضح بوديبة، أن هذه المناصب يكون عملها، ضمان التطبيق الصارم للتدابير الوقائية من كوفيد 19 خلال الدخول المدرسي المقبل.

و أكد المتحدث في تصريح للاذاعة، على ضرورة استحداث أفواج جديدة حتى تتمكن من تنفيذ الشروط الصحية والتدابير الاحترازية التي سطرتها وزارة التربية.

وحسب ذات المتحدث التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من كوفيد 19 مرهون بفتح مناصب مالية جديدة في أسلاك التدريس واللجوء إلى القوائم الاحتياطية كإجراء احترازي سيساهم في حل العديد من المشاكل المطروحة في الوقت الراهن و بالتالي إنجاح الدخول المدرسي المقبل.