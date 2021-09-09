بوديسة.. الجزائر بحاجة إلى 240 مخبرا معتمدا لمراقبة المطابقة

قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، إن الجزائر مدعوة لإنشاء ما يقارب 240 مخبرا معتمدا لمراقبة المطابقة. وهذا لتحقيق هدف السلطات العمومية لتنظيم ومراقبة وتثمين المنتوج الوطني.

وأكد بوديسة أن الجزائر “لا تملك مخابر تقييس كافية للاستجابة للحاجة إلى مراقبة المنتجات الوطنية وتلك المستوردة في السوق المحلية. لا سيما –يضيف المتحدث-، في قطاعات الأدوية والصناعة الغذائية والبناء و الاشغال العمومية والري وحتى المحروقات.

وللتمكن من تطوير الاعتماد، قال رئيس ألجيراك أن هيئته قد وضعت استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية.