بوديسة يدعو إلى إنشاء مخابر معتمدة للتأكد جودة السيارات المستوردة

أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك” نورالدين بوديسة، ان اعتماد”ألجيراك” دوليا من طرف الهيئات الدولية في 23 فيفري 2023. هو مكسب اقتصادي وسيادي لحماية المنتوج الجزائري وترقيته وضمان تواجده في الأسواق الأجنبية.

كما ثمن نورالدين بوديسة للقناة الإذاعية الأولى المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 المحدد لشروط استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات. خاصة بعد العجز المسجل في تلبية طلبات المواطنين في اقتناء السيارات.

ودعا المتحدث، الجهات الوصية إلى ضرورة توفير مخابر معتمدة لمراقبة الجودة والتأكد من سلامة وجودة السيارات المستوردة من الخارج. أو تلك المصنعة في الجزائر خاصة وأن الجزائر تستورد كميات كبيرة من قطع غيار السيارات. والتي بلغت قيمتها المالية بالعملة الصعبة حوالي مليار و200 مليون دولار لمختلف الأنواع .

وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك” استعداد الهيئة لمرافقة الدولة في بناء هرم الجودة بالجزائر. والاستثمار في هذا المجال في ظل رغبة عديد الدول في الاستثمار على غرار (المانيا.تركيا…). لتحسين المنتوج الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية .