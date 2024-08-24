بودينة: “أرسلتموني إلى بطولة العالم دون مدرب ولا مرافق وكنتم تنتظرون خروجي” 

انتفض البطل الجزائري سيد علي بودينة في وجه المسؤولين عن رياضة التجديف في الجزائر بعد تهميشه وتركه وحيدا في بطولة العالم.

وقال سيد علي بودينة، عن خروجه من الدور الأول في بطولة العالم، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، اليوم السبت: “أريد أن أوجه رسالة لمن أرسلني إلى بطولة العالم بدون مدرب و لا حتى مرافق، هل يعقل أن أكون لوحدي طوال البطولة؟”.

وأضاف بودينة: “لو أنكم استعملتم كل هذه الجهود في محاولة إفشالي عوض الاهتمام بالشباب الصاعد لكان عندكم 10 رياضيين بمستوى بودينة، لكنكم قوم لا تفقهون ولا تفلحون إلا في فعل الشر”.

وختم بودينة: “أعلم أنكم كنتم تنتظرون خروجي من الدور الأول، لكن الحمد لله، لي يتعب يوصل مهما كانت العراقيل”.

وفي الأخير، قال بودينة: “الدولة الجزائرية تسخر كل الإمكانات، لكن مع الأسف، سوء التسيير وتصفية الحسابات يحول دون تحقيق ميداليات في البطولة العالمية”.

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