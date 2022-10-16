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الرياضة

بودينة: “فتحنا تحقيق في التلاعب بنتائج الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
بودينة: “فتحنا تحقيق في التلاعب بنتائج الفريق”
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كشف رئيس رائد القبة، مولود بودينة، فتح ادارته لتحقيق، بخصوص التلاعب بنتائج الفريق، في المباراة التي جمعتهم بواد السلي.

وكشف بودينة، لتلفزيون “النهار”: “في مباراتنا الأخيرة أمام واد سلي، والتي انتهت بخمسة أهداف لهدفين، تلقينا ثلاثية في الدقائق الأخيرة، ما أدخل الشك في أنفسنا”.

كما أضاف: “اجتمعنا عقب هذه المباراة مع مجلس الإدارة، بسب الشكوك التي راودتنا، وقررت فتح تحقيق في القضية”.

وتابع مولود بودينة: “بعض الأطراف أعلمتني باحتمال وجود تلاعبات، ومراهنات حول النتيجة، وسنلجأ للعدالة كون مصلحة الفريق خط أحمر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yyFdx
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