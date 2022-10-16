بودينة: “فتحنا تحقيق في التلاعب بنتائج الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس رائد القبة، مولود بودينة، فتح ادارته لتحقيق، بخصوص التلاعب بنتائج الفريق، في المباراة التي جمعتهم بواد السلي.
وكشف بودينة، لتلفزيون “النهار”: “في مباراتنا الأخيرة أمام واد سلي، والتي انتهت بخمسة أهداف لهدفين، تلقينا ثلاثية في الدقائق الأخيرة، ما أدخل الشك في أنفسنا”.
كما أضاف: “اجتمعنا عقب هذه المباراة مع مجلس الإدارة، بسب الشكوك التي راودتنا، وقررت فتح تحقيق في القضية”.
وتابع مولود بودينة: “بعض الأطراف أعلمتني باحتمال وجود تلاعبات، ومراهنات حول النتيجة، وسنلجأ للعدالة كون مصلحة الفريق خط أحمر”.
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