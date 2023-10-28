بودينة: “هدفي تسجيل أفضل نتيجة في أولمبياد باريس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف البطل الجزائري في رياضة التجديف، سيد علي بودينة، هدفه من مشاركته في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وصرح بودينة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية ستكون آخر مشاركة بالنسبة لي”.
كما أضاف: “هدفي من خلال المشاركة في أولمبياد باريس، هو تسجيل أفضل نتيجة ممكنة، وتشريف الراية الوطنية”.
وأردف: “قمت بواجبي من خلال ضمان التأهل لهذه الألعاب، وأتمنى أن تكون التحضيرات لهذه الألعاب في المستوى”.
وتابع سيد علي بودينة: “تفصلنا ستة أشهر عن انطلاق الألعاب الأولمبية، وإذا لم نقم بالتحصيرات اللازمة لا يمكن توقّع نتنائج في المستوى”.
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