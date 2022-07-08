بودينة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للتجديف

نجح جذاف المنتخب الوطني، سيد علي بودينة، في اقتطاع تأشيرة تأهله للدور النصف نهائي لمنافسة كأس العالم للتجديف الجارية بسويسرا.

وجاء تأهل سيد علي بودينة، إلى الدور النصف نهائي، بعد احتلاله المركز الثالث في الدور التصفوي.

كما تمكن جذاف المنتخب الوطني، من احراز مركزه الثالث، بعد تسجيله توقيت قدره 7 دقائق، 6ثا، 94ج.

يذكر أن منافسة كأس العالم للتجديف، تجري بدولة سويسرا، في الفترة ما بين 8 جويلية إلى غاية 10 من نفس الشهر 2022.