بودينة يشارك في بطولة العالم للتجديف

سيكون الجداف الجزائري، سيد علي بودينة، على موعد مع دخول غمار بطولة العالم للتجديف، المقرر انطلاقها غدا الأحد، بكندا.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بأن جداف المنتخب الوطني. يستعد لتمثيل الجزائر، في بطولة العالم للتجديف ( فردي وزن خفيف)، المقررة ما بين من 18 إلى 25 أوت 2024.

وكان بودينة، قد عجز في أولمبياد باريس الأخيرة، عن بلوغ نصف نهائي منافسات السكيف الثقيل فردي رجال، وأنهى المحفل الأولمبي في المركز 18 من أصل 27 مشارك، بعد حلوله سادسا في النهائي الترتيبي “C”، بتوقيت قدره 6:51:99.