بوديية: عدم اعتماد وزارة التربية على البطاقة التركيبية يجبر التلاميذ على اجتياز البكالوريا

قال مسعود بوديية الناطق الرسمي لنقابة الكنابست أن عدم اعتماد وزارة التربية على البطاقة التركيبية لأقسام التعليم النهائي يجبرنا على التفكير في تنظيم الامتحان في الفترة التي تحددها الأطراف المعنية وهذا حفاظا على صحة التلاميذ التي تعتبر أولوية الأولويات

وقال بوديية في التصريح الذي خص به النهار اون لاين أن الكنابست تقترح اعتماد احتساب الفصلين الأول والثاني الانتقال في جميع الأطوار لأن هذين الفصلين يعتبران الأطول في العام الدراسي ،كما أكد بوديية أن النقابة ستقترح الحلول الأقرب إلى الواقع والتي تحافظ على صحة للتلاميذ لانه من المستحيل إعادة إدماج التلاميذ في الفترة الحالية التي لازالت فيها الجزائر تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا .

وقال المتحدث أنه يمكن إنقاذ التلاميذ من خلال احتساب معدلات الفصل الأول والثاني بالنسبة لسنوات الاولى الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وكذا السنة اولى والثانية والثالثة متوسط وكذا سنتي الاولى والثانية ثانوي .

واضاف المتحدث أنه يمكن الاعتماد على معدلات الفصل الأول والثاني بالنسبة السنتين الخامسة اساسي والرابعة متوسط وهذا للانتقال الاقسام الاعلى .

لكن الاشكال المطروح يؤكد بوديية موجود في في التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا حيث أن عدم اعتماد وزارة التربية على البطاقة التركيبية صعب من المهمة خاصة وأن التلاميذ في هذه المرحلة بداية من الفصل الثاني يغادرون حجرات الدراسة ويتوجهون إلى الدروس الخصوصية .

واضاف المتحدث أن على وزارة التربية إشراك العديد من الوزارات لتنظيم امتحان البكالوريا في الفترة الصحية السليمة مع اتخاذ إجراءات احترازية من خلال الحفاظ على مسافة الامان بين كل تلميذ وتخفيض عدد التلاميذ في الحجرة الواحدة إضافة إلى تعقيم مراكز الامتحان .