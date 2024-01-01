بودي صابو: “مواجهة لاعبين مثل محرز فرصة كبيرة بالنسبة لنا”

اعتبر لاعب منتخب الطوغو للمحليين، بودي عبدو صابو، بأن المواجهة التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، ستكون جد مفيدة بالنسبة لهم، خاصة بمواجهة لاعبين مثل رياض محرز.

وصرح اللاعب صابو، لتلفيزون “النهار”: “هي مباراة تحضيرية بالنسبة للمنتخب الجزائري، ولنا أيضا”.

كما أضاف لاعب منتخب الطوغو للمحليين: “نحترم كثيرا المنتخب الجزائري، ومواجهته في لقاء تحضيري يسمح لنا بتقييم مستوانا”.

وتابع بودي عبدو صابو: “مواجهة المنتخب الجزائري فرصة كبيرة بالنسبة لنا، كوننا سنواجه لاعبين كبار على غرار محرز، والبقية، والذين نحترهم كثيرا”.