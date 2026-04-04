بوذن من تڨرت.. الأرندي يؤكد دعمه لإقتصاد وطني متنوع ومستدام

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن أن رئيس الجمهورية بادر بتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وأكد بوذن خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية تڨرت أن رئيس الجمهورية بادر بالعمل على التموقع بقوة في سوق المنتجات المنجمية. وهذا ضمن رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وأضاف بوذن في كلمته أن الارندي يملك حتى ضمن الأغلبية البرلمانية الرئاسية الشجاعة للإشارة إلى النقائص والاختلالات عندما يستدعي الأمر ذلك. مؤكدا أنه لا يمكن لأي كان أن يشككنا في مؤسسات الدولة وثوابت الجمهورية.

وأشاد بوذن بإنجازات الجزائر في مجال إنتاج الادوية وقال في هذا الخصوص أن الجزائر اليوم تنتج 83٪ من حاجياتها الصيدلانية رغم ضغوط لوبيات المخابر الدولية الكبرى

وتابع في السياق ذاته إلى أن مافيا الدواء كانت تستنزف العملة الصعبة، واستراتيجية الدولة سمحت بإيقاف النزيف وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يعزز السيادة الوطنية ويؤمن احتياجات المواطنين.

أما بالنسبة للشأن الدولي قال بوذن إن السياقات الدولية اليوم صعبة جدًا، والنظام العالمي على وشك الانهيار، مع محاولات تأسيس نظام جديد لا يعترف بالقوانين والهيئات الدولية، ما يفرض على الجزائر تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وحماية مصالحها الوطنية.

وأدرف أن محاولات ضرب معنويات الشعب الجزائري وزرع اليأس في نفوس مواطنيه هي أخطر تهديد يتربص بنا، ويتطلب منا جميعًا الصمود والوحدة لمواجهة هذه المخاطر.

ولا يجب أن نلقي كل المسؤولية على المؤسسات الأمنية التي تؤدي واجبها بكل اقتدار، علينا أن نساهم بوعينا كشعب موحد ضد كل محاولات الزعزعة والاستهداف لمؤسساتنا الوطنية. يضيف بوذن.

وأشار بوذن في الكلمة ذاتها إلى أن تڨرت اليوم تبدع اقتصاديًا وتنمويًا، وتستحق أن تكون عاصمة الجنوب بفضل مواطنيها ومنتخبيها المحليين والوطنيين.

وحول التنمية المحلية بالمنطقة قال بوذن أن رئيس الجمهورية يسهر شخصيًا على برامج الكهرباء الفلاحية، لما لها من أهمية بالغة في تطوير الإنتاج الفلاحي ودعم الاستثمار الزراعي ورفع مردودية القطاع.

وفي الأخير قال بوذن أتعهد أمامكم بمرافقة نوابنا من أجل رفع مطلب إنشاء مركز جامعي، بما يستجيب لتطلعات شباب تڨرت ويدعم مسارها التنموي والعلمي. ونرافع من أجل التسريع في إنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط تڨرت بحاسي مسعود، لما له من أهمية استراتيجية في دعم التنمية وفك العزلة وتعزيز الحركية الاقتصادية بالمنطقة.