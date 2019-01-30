بورابة يدعو لوضع مخطط وطني لتنظيم وتأطير قطاع النقل

دعا رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، لوضع مخطط وطني للنقل ومخططات ولائية لتنظيم وتأطير قطاع النقل.

وقال بورابة خلال نزوله ضيفا على الاذاعة، إنّه يجب إعداد استراتيجية وطنية للنقل طويلة المدى واستحداث تنظيم خاص بالناقلين.

ومن الحلول التي اقترحها بورابة أيضا إعادة النظر في تسعيرة تكوين السائق والقابض والمقدرة ب45 ألف دينار لمدة 15 يوما

وهو مبلغ يبقى -حسبه- بعيدا عن قدرات الناقلين .

ضف إلى ذلك تقسيم الخطوط الطويلة على غرار خط الجزائر بشار عبر وهران للتقليص من حوادث المرور .

ولأن الوضعية الحالية لا تسمح بتجديد الحضيرة التي يتعدى عمر الـ31 بالمئة منها 15 سنة

دعا ممثل الناقلين إلى دعمهم بقروض طويلة المدى لاقتناء حافلات جديدة وتشجيع القطاع الخاص، الذي يمثل 95 بالمئة من نسبة النقل.