بوراس: “جئت لتحقيق الألقاب والمولودية بوابتي نحو المنتخب”

أعرب الوافد الجديد على تشكيلة مولودية الجزائر، أكرم بوراس، عن تفاؤله بقدرته على التألق في العميد وطرق أبواب المنتخب الوطني.

وقال بوراس: “فخور بالانضمام لفريق مولودية الجزائر أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع ويكون العميد بوابتي نحو المنتخب والاحتراف”.

وفي تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية للمولودية. أوضح اللاعب القادم من شباب بلوزداد، بأن المفاوضات مع الرئيس حكيم حاج رجم، انطلقت مؤخرا فقط، ولكنها جرت بسرعة.

أما بخصوص اندماجه مع الفريق، رد بوراس: “أعرف اللاعبين وهناك مقربين مني، ومعظمهم أعرفهم وهذا الأمر سيسهل من مأمورية اندماجي”.

وختم بوراس، الذي وقّع أمس، عقدا لـ 3 سنوات. في صفقة انتقال حر: “أقول لأنصار المولودية قفوا إلى جانبنا وسنحقق الألقاب ونكون عند حسن ظن الجميع”.