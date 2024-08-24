بوراس منتظر للتوقيع وبودبوز مفاجأة المولودية

تسارعت الأحداث في بيت مولودية الجزائر، مع انطلاق العد التنازلي، لاسدال الستار عن فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وتوصلت إدارة المولودية، إلى اتفاق رسمي مع متوسط الميدان، أكرم بوراس، المتواجد حر من أي التزام، بعد نهاية عقده مع شباب بلوزداد. فيما قد يكون نجم الخضر السابق رياض بودبوز، مفاجأة النادي هذه الصائفة.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، في تغريدة عبر حسابه الشخصي. اليوم السبت، على منصة “إكس”، عن وجود نية كبيرة لدى مسؤولي العميد، لضم بودبوز.

مشيرا إلى أن إدارة المولودية تفكر في التعاقد مع بودبوز. كصانع ألعاب جديد للنادي، من أجل تعويض رحيل نجم الفريق السابق، يوسف بلايلي، الذي التحق بالترجي التونسي.

أما بخصوص صفقة بوراس، فقد أبرز الصحفي ذاته، بأن اللاعب مرتقب مساء اليوم الأحد، من أجل ترسيم التحاقه بالعميد، بعقد يستمر لـ 3 سنوات.