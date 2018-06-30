“بوراس” مُرشح للعودة لصفوف “الخضر”!!

يمتلك عزيز بوراس فُرصا كبيرة للعودة للمنتخب الوطني، في المُستقبل القريب كمُدرب للحراس، بعدما استقال من ذات المنصب، فيفري الماضي.

وتُشير آخر الأصداء من بيت “الفاف”، عن رغبة الرئيس، خير الدين زطشي في إسترجاع التقني وضمه للطاقم الفني المُستقبلي لـ”الخضر”.

ويرى الرجل الأول في الإتحاد الجزائري، بأن المُدرب السابق لحُراس “سوشو”، إضافة لايمكن الإستغناء عنها، ويجب إستغلالها خدمة لـ”مُحاربي الصحراء”.

يُذكر بأن “بوراس” رمى المنشفة، لرفضه العمل مع ماجر الذي كان يتدخل في صلاحياته رغم أنه لايمتلك المؤهلات العلمية لذلك.